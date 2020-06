Lautaro al Barcellona? Il suo vecchio compagno Acosta: “Suo fratello lo sa ma ride e basta”

Conclusa la telenovela Icardi, ora è il momento di continuare con quella riguardante Lautaro Martinez. Dalla Catalogna non si placano: il Mundo Deportivo, il quotidiano più attento ed insistente sull’argomento, ha intervistato un vecchio compagno di squadra del numero dieci nerazzurro ai tempi del Liniers. Lautaro giocò pochissimo con quella squadra, ma Julio Daniel Acosta se lo ricorda bene e sul suo passaggio a Barcellona dice: “Qui si dice che Messi abbia chiamato Lautaro per dirgli di andare al Barça. Tutti parlano della stessa cosa a Bahia. Tutti lo ripetono perché lo leggono su Internet o lo vedono in TV. Molti sono stupiti, ma è normale. Si conoscono, giocano nella squadra nazionale ed è ovvio che Messi gli ha detto che se gli piace il gioco di Lautaro. Non è un mistero”.

Lo stesso Acosta ammette di averne parlato anche con il fratello di Lautaro, anch’egli suo vecchio compagno di squadra: “Abbiamo chiesto a suo fratello, Alan, del Barça. Sicuramente lo sa, ma ride e basta. E lo capiamo tutti. È logico, fa parte della sua famiglia. Alancito non dice nulla”.

&

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!