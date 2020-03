Lautaro-Barcellona? L’Inter e Marotta direbbero sì a una sola condizione

Juventus-Inter è alle porte, quale occasione migliore per mettersi ulteriormente in luce? L’Inter sta compiendo grandi cose in questa stagione, trascinata da diversi interpreti, compreso Lautaro Martinez. Il “Toro” vuole incornare la Vecchia Signora e prendersi sempre di più la scena anche oltre i confini del Bel Paese.

Vincere a Torino vorrebbe dire continuare a coltivare il sogno scudetto, obiettivo primario per la Beneamata e per il centravanti argentino. Per quest’ultimo, come risaputo, il futuro potrebbe invece essere incerto: Leo Messi e il Barcellona stanno valutando se pagare la clausola di 111 milioni di euro o trattare il prezzo con Marotta inserendo alcune contropartite.

Secondo la redazione di Calciomercato.it, questa soluzione avrebbe convinto l’AD e Piero Ausilio a studiare una strategia di uscita volta ad ammortizzare l’impatto negativo sulla tifoseria. Tra i nomi al vaglio per sostituirlo figurano Timo Werner, Anthony Martial e Pierre-Emerick Aubameyang. Il mercato non dorme mai.

