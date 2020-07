TMW – Lautaro-Barcellona: dipende tutto da Suarez e dall’Inter… Miami

Lautaro Martinez ed il Barcellona: un tormentone di mercato destinato a non finire, nonostante la scadenza della clausola da 111 milioni posta per l’argentino. Ora, infatti, i contatti potrebbero ripartire nel caso in cui Luis Suarez dovesse distaccarsi dai blaugrana: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’uruguiano ex Liverpool sarebbe entrato nel mirino dell’Inter… Miami, di David Beckham.

L’Inter vorrebbe trattenere l’argentino, con il suo entourage pronto a contrattare per il rinnovo a stagione conclusa, dunque a metà agosto. Il futuro di Luis Suarez, però, potrebbe essere a stelle e strisce: nel caso in cui l’uruguagio dovesse partire in direzione Florida, i blaugrana potrebbero tornare sul Toro.

