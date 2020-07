AS – Il piano di Lautaro: un altro anno all’Inter, ma firmando con il Barcellona

Si tratta indubbiamente dell’operazione chiave nel mercato nerazzurro: Lautaro Martinez ed il Barcellona, così lontani e così vicini allo stesso tempo. Ora, secondo quanto riportato da AS, l’argentino avrebbe trovato la soluzione ideale per legarsi ai blaugrana, nonostante le difficoltà economiche riscontrate dai catalani nell’ultimo periodo.

L’intenzione di Lautaro, infatti, sarebbe quella di firmare già un accordo per la stagione 2021/2022 con il Barcellona, rimanendo un altro anno nella Milano nerazzurra; l’ex Racing Club non vorrebbe altro che i blaugrana, anche in questa finestra di calciomercato: l’Inter, però, non ha intenzione di scendere a compromessi per la cessione del suo fuoriclasse.

Infine, l’esperienza al Camp Nou di Lautaro, nella sconfitta esterna dell’Inter, sarebbe stata la migliore della sua carriera a livello professionale: Lautaro Martinez vuole tornarci, in blaugrana, anche a costo di rimanere un altro anno in nerazzurro.

