Lautaro rimane all’Inter? Per il Barcellona la colpa è di Icardi

A maggio l’affare sembrava fatto. Poi le cose si sono complicate, o lo erano comunque sempre state, per colpa della crisi economica. Fatto sta che dalla Spagna sono convinti che il passaggio di Icardi al Paris Saint-Germain abbia complicato, e non poco, i piani del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez. Lo stesso club blaugrana ora si trova in una posizione di sfavore. L’Inter non ha bisogno assoluto di incassare, dopo aver ricevuto i 50 milioni dell’ex numero nove. Secondo quanto riferisce il sito Tycsports infatti, ora i nerazzurri sono in una posizione di forza.

Il Barcellona non ha mai pensato di pagare l’intera clausola, cosa che in viale Liberazione ha creato sempre qualche malumore. L’offerta massima dei catalani è stata di 65 milioni più il cartellino di Junior Firpo, terzino che piace all’Inter, ma non tanto da valutarlo più di 25 milioni al massimo. La situazione è in continuo divenire, al momento però il giocatore pare intenzionato a finire nel migliore dei modi la stagione in nerazzurro. Il futuro è tutto da scrivere.

