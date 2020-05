Lautaro, l’agente alimenta i dubbi di mercato: “Nulla di vero sui giornali”

Lautaro Martinez resta costantemente al centro dei desideri di mercato del Barcellona. Serviranno 111 milioni di euro acquistare l’attaccante dell’Inter che, fino ad ora, non si è mai espresso in prima persona in merito al suo futuro. Lo ha fatto invece il suo agente, Beto Yaque, che ai microfoni di Cittaceleste ha risposto così alle numerose voci di mercato delle ultime ore: “Di tutto quello che stanno scrivendo i giornali e che leggo in giro, non c’è proprio nulla di vero. Questa è l’unica verità”.

Tanti dubbi in vista del futuro di Lautaro Martinez, tentato non solo dal Barcellona – il club che si è mosso con più insistenza negli ultimi mesi – ma anche dal Real Madrid, seppur a distanza, ed ora anche dal Paris Saint-Germain, sempre al lavoro per il riscatto di Icardi. Per l’argentino si prevede un’estate torrida, tra voci di rinnovo e possibilità di addio. Intanto ieri il Toro è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, in attesa di conoscere anche quello che sarà il suo futuro italiano.

