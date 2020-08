Mercato – Guardiola in pressing per Lautaro: Citizens pronti a pagare la clausola e bruciare il Barcellona

La pista Barcellona è in cortocircuito (i blaugrana prenderebbero Lautaro Martinez perché piace a Leo Messi, che però se ne vuole andare, o così sembra) e così, adesso, potrebbe diventare di moda quella inglese, quella relativa al Manchester City: ché a Lautaro Martinez i Citizens sono interessati, anche alla luce dal fatto che l’obiettivo di mercato numero uno per l’attacco degli inglesi, Harry Kane, sembri abbastanza irraggiungibile. A esserne sicuro, perlomeno, è il Sun, tabloid inglese che spiega come Guardiola sia pronto a sborsare gli 81 milioni di sterline (90 milioni di euro) di clausola per battere i blaugrana e aggiudicarsi il Toro.

Non che la pista sia facile, comunque. E’ vero che l’Inter si è assicurata la permanenza – gratis, peraltro – di Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United: e questo, perlomeno, assicura a Conte – o a chi per lui – di non ritrovarsi con un reparto offensivo sguarnito in caso di eventuale partenza di Lautaro. Ma ciò non toglie che trattative di questo tipo non siano così facili a sbloccarsi. Lautaro Martinez, sino a ora, non ha mai espresso l’intenzione di lasciare Milano, pur rimanendo aperto alle più disparate soluzioni di mercato. Il City può essere una pista, ma lo può essere altrettanto la permanenza all’Inter. Sarà questione di scelte: e, forse, pure di soldi.

