Mercato – Lautaro-Barcellona, i blaugrana e l’Inter trattano sul valore di Junior Firpo: c’è distanza tra i club

Da 111 a 70 milioni: il Barcellona punta ad abbassarla così, la quota di denaro cash da far confluire nelle casse dell’Inter per l’acquisto di Lautaro Martinez. La quota restante (41 milioni, nelle idee del Barcellona) sarà coperta dal cartellino di Junior Firpo – ossia il calciatore designato come contropartita tecnica per la cessione del Toro in Catalaogna – ma il punto è proprio questo: l’Inter apprezza il calciatore, Conte ne è un estimatore per caratteristiche e qualità. Ma, semplicemente, i nerazzurri non lo valutano 41 milioni di euro e vorrebbero intascare più liquidi per la cessione di Martinez.

A mettere in evidenza questa discrepanza di valutazioni è mundodeportivo.com, che sottolinea appunto come sia indispensabile trovare un accordo sotto questo punto di vista. L’Inter accetterà di intascare 70 milioni cash solo se, nella trattativa, oltre a Junior Firpo, verranno inseriti anche altri calciatori. A Barcellona girava il nome di un certo Arturo Vidal: un profilo inseguito a lungo, ma col quale, probabilmente, non si farà nulla: il calciatore vuole restare a Barcellona e Marotta lo ha scartato anche per motivi anagrafici. E intanto, continuano le trattative sul fronte Firpo-Lautaro. Un affare che, almeno idealmente, ha già fatto molti passi in avanti: e che ora ne deve recuperare uno lasciato indietro.

