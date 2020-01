Mercato – Gli occhi del Real Madrid su Lautaro Martinez: Perez pronto a pagare la clausola. Ecco cosa prevede

E’ l’uomo immagine, l’uomo copertina insieme a Romelu Lukaku: e il rischio – realistico – è che per Lautaro Martinez, un domani, l’Inter possa stare stretta, e questo a patto che la crescita individuale del calciatore non continui ad andare pari passo con la crescita della squadra e della società. Intanto, però, i club europei che stanno cominciando a guardare con interesse in casa nerazzurra, bussando in quel di Appiano Gentile, ci sono, esistono: e tra questi c’è anche il Real Madrid, come suggerisce questa sera TuttoMercatoWeb.com, che rivela dettagli interessanti sull’interesse dei Blancos per il Toro.

I dettagli, dunque: che, in verità, non sono molti. Ce n’è uno, in particolare, che svetta su tutti gli altri: e cioè che Zinedine Zidane e Florentino Perez siano concordi nel pensare che valga la pena pagare l’intera clausola rescissoria esistente per l’attaccante argentino: 111 milioni di euro, valida ed esercitabile unicamente tra il l’1 e il 15 luglio 2020, che permetterebbe all’Inter di mettere a segno una plusvalenza sostanziosa alla luce dell’acquisto del calciatore – nel 2018 – dal Racing Avellaneda per 22 milioni di euro. Chiaro, però, come l’Inter sia tendenzialmente dell’idea di tenere per sé il calciatore. Il quale, comunque, avrà l’ultima parola: l’offerta sarà vagliata anzitutto da Martinez, e poi sottoposta alla visione dell’Inter. Sarà un’estate calda: e forse per Lautaro Martinez lo sarà persino di più.

