Lautaro, ora il Barcellona può temporeggiare: l’assist arriva direttamente dal mercato

Obiettivo fissato, in attesa dell’assalto per strapparlo all’Inter. Il Barcellona non molla Lautaro Martinez: l’argentino è uno dei grandi obiettivi dei blaugrana per il proprio reparto avanzato, pronto ad essere rivoluzionato con l’arrivo del Toro. Per accompagnarlo sull’aereo con destinazione Spagna però serviranno 111 milioni di euro entro i primi giorni di luglio. Una cifra che, al momento, il Barcellona considera ancora eccessiva: per questo i catalani sarebbero al lavoro per inserire diverse contropartite nell’affare in modo da avvicinare la cifra necessaria all’acquisto del giocatore.

La crisi dettata dal Coronavirus influenzerà il prossimo mercato estivo, con i costi dei vari cartellini destinati ad un calo importante. La clausola fissata dall’Inter “salva” il club in vista di un possibile ridimensionamento di cifre e trattative ma, secondo Mundo Deportivo, spingendo la trattativa oltre il mese di luglio, il Barcellona avrebbe la possibilità di affondare per il giocatore ad un prezzo ragionevole. In base alle stime tracciate da Transfermarkt infatti, il costo di Lautaro sarebbe pari a 64 milioni di euro, tre volte in meno rispetto ai 180 di Mbappé e la metà rispetto ai vari Sterling, Neymar, Mané, Salah, Kane e lo stesso De Bruyne, tutti valutati intorno ai 120 milioni.

Un indizio, questo, che potrebbe spingere il Barcellona a temporeggiare in merito all’affare Lautaro. Prolungando i tempi oltre i limiti fissati dalla clausola interista, i blaugrana avrebbero l’opportunità di acquistare il Toro ad una cifra inferiore rispetto ai 111 milioni. Il tutto, però, dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla decisione dell’Inter, pronta a non lasciarsi sfuggire l’attaccante argentino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!