Lautaro, pres. Liniers: “E’ un ragazzo umile e merita successo. Se andrà al Barcellona sarà solo grazie a Messi”

Il futuro di Lautaro Martinez è un vero e proprio tabù. Corteggiatissimo ormai da mesi dal Barcellona, l’attaccante argentino è diventato protagonista di un tormentone e di lui si parla ogni giorno. Sul Toro si è espresso Carlos Pablo, presidente del Liniers de Bahía Blanca. Intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, ha ricordato la figura di Lautaro quando militava del club argentino, facendo una previsione sul suo futuro.

RICORDO DI LAUTARO – “E’ sempre stato un ragazzo molto umile. Sono molto felice di quello che sta facendo, è il frutto del duro lavoro che ha maturato negli anni. E’ merito suo se è andato oltre i confini, i suoi sforzi sono stati ripagati”.

FUTURO – “Il mio sogno è quello di vederlo con la maglia del River Plate o del Real Madrid. Se andasse al Barcellona, troverebbe il calciatore più forte del mondo, cioè Messi. Sarebbe molto positivo per lui condividere i momenti quotidiani con Leo, anche in ottica nazionale. Quindi se devo fare il nome di un altro club dico Barcellona, è più adatto a lui. In ogni caso dipenderà tutto da lui. Se sceglierà il Barcellona sarà grazie a Messi“.

SOLDI IN ARRIVO IN CASO DI CESSIONE – “Abbiamo definito un piano di lavoro nel club che è già stato realizzato con i soldi della prima cessione di Lautaro, che è sostanzialmente finalizzato a migliorare l’intera infrastruttura del calcio e di altre discipline. In caso di nuova cessione dall’Inter è molto difficile fare calcoli su quanti soldi arriverebbero. Sicuramente sarà un guadagno più importante rispetto a quello già avuto”.

QUATTRO CHIACCHIERE CON LAUTARO – “Ho parlato con lui 20 giorni fa. Non abbiamo affrontato il discorso del suo futuro, perché è un problema che non mi riguarda. Non voglio disturbarlo disturbarlo. La mia speranza che la sua cessione vada in porto è legata agli introiti economici, quindi non posso dare consigli”.

