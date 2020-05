Lautaro spinge per il Barça? Marotta fa il prezzo: 70-80 milioni più un cartellino pesante

È Lautaro Martinez ora a spingere per il Barcellona. Il numero dieci nerazzurro vuole raggiungere Messi e i blaugrana, assicurano in Spagna. I catalani avrebbero offerto 10 milioni al giocatore che ora invita Marotta ad intavolare un discorso per la cessione. L’Inter, spiega Sportmediaset, tutto vuole meno che giocatori scontenti in squadra. Quindi se il classe ’97 argentino non dovesse convincersi a rimanere in nerazzurro l’Ad interista potrebbe iniziare a parlare seriamente con il Barcellona. La base di partenza è semplice, l’arrivo anche, per l’Inter. Dalla clausola non ci si muove. Forte di altri 3 anni di contratto, l’Inter non ha bisogno di vendere il giocatore, né soprattutto di svenderlo. Serviranno 111 milioni. E se così non fosse allora Marotta sarebbe pronto ad ascoltare proposte di 70-80 milioni più un cartellino importante come Arthur o Semedo. Non c’è il nome di Vidal al quale l’Inter sembra aver rinunciato, almeno all’interno di questa trattativa.

Non sarà facile convincere i nerazzurri a privarsi del proprio attaccante, soprattutto in questo mercato che sarà tutto meno che ricco. Ecco che le contropartite diventeranno pedine fondamentali per scambi anche importanti.

