TS – Lazaro verso il ritorno in Bundes: in settimana visite mediche al Borussia Mönchengladbach

Germania, Italia, Inghilterra ed ancora Germania: a questo punto, non stupitevi nel caso in cui doveste vedere Valentino Lazaro tornare nel nostro campionato nella prossima sessione di mercato. L’austriaco, infatti, dopo essere stato acquistato dai nerazzurri nell’estate 2019 per 21,5 milioni di euro dall’Hertha Berlino, è vicino al ritorno in Germania, dopo il prestito al Newcastle.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa è chiusa: in settimana, il laterale destro effettuerà le visite mediche con il Borussia Mönchengladbach, dopo aver disputato l’ultima parte (travagliata) di stagione con i Magpies. L’operazione, comunque, è in prestito: l’Inter, evidentemente, non vuole perderlo del tutto.

