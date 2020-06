Riscatto incerto per Lazaro: l’Inter attende ma il Newcastle non ha ancora deciso

È stato acquistato la scorsa estate dall’Inter per poco più di 22 milioni. A gennaio, dopo alcune prestazioni deludenti in maglia nerazzurra, è stato ceduto in prestito in Inghilterra. Con il Newcastle, Lazaro ha giocato una manciata di partite ed è arrivato subito lo stop a causa coronavirus. Così i Magpies non possono dirsi ancora certi del riscatto del laterale austriaco. Come fa sapere anche TuttoMercatoWeb, il laterale classe ’96 ha avuto un incontro con la società inglese, che gli ha fatto sapere che non sono ancora certi di riscattarlo.

Questi mesi di ripresa serviranno quindi allo stesso Lazaro per dimostrare il proprio valore così da far prendere una decisione al Newcastle. Sempre che lo stesso giocatore decida poi di rimanere in Inghilterra e non tornare a Milano, per provare a rigiocare le proprie carte con Antonio Conte. L’allenatore si aspettava qualcosa in più da Valentino infatti. Il passo veloce e la buona tecnica palla al piede avevano convinto Marotta e lo stesso tecnico a farlo venire all’Inter. Il giocatore però ha disatteso le aspettative, riuscirà a dimostrare il contrario?

