Mercato – Lazaro-Newcastle: si chiude? L’indizio social del procuratore dell’austriaco

Sono ore calde. Una formula da calciomercato qualsiasi per dire che – per Valentino Lazaro al Newcastle – sono ore calde davvero, perché l’Inter e i Magpies stanno raggiungendo proprio in queste ore un accordo per il trasferimento del giovane austriaco in Premier League in prestito con diritto di riscatto (segnatamente, 2 milioni di euro per il prestito e 20 milioni per il riscatto), e pare che, ormai, manchi davvero poco: il fatidico scambio di documenti, ecco, per il quale le parti si stanno già attivando.

Dice tutto – o quasi tutto – una foto postata su Instagram da Max Hagmayr, il procuratore di Valentino Lazaro: nessuna didascalia, semplicemente qualche tag tra i quali figura anche quello dell’esterno nerazzurro. Non solo. La foto è di per sé eloquente: in primo piano c’è il sopra citato agente in compagnia di Max Hagi (altro socio dell’agenzia di Hagmayr, che cura i diritti di Lazaro), e sullo sfondo un piccolo aereo privato in attesa, probabilmente, di partire con i due a bordo. Facile pensare come la foto abbia un significato prodromico alla chiusura positiva dell’affare per il trasferimento dell’austriaco in Inghilterra. Cosa che, in effetti, pare in procinto di accadere: l’agente è stato dato, appunto, in viaggio di lavoro a Newcastle per definire l’intesa sull’ingaggio. Sono ore calde, si diceva.

Nei minuti successivi, sempre l’agente di Valentino Lazaro, ha pubblicato una foto – nelle Instagram stories – direttamente da St. James’ Park, stadio del Newcastle, con le formazioni ufficiali della gara tra i Magpies e il Chelsea, in corso in questi minuti. Un chiaro segnale di come l’agente sia a strettissimo contatto con il club bianconero inglese, e di come la trattativa per portarvi il suo assistito sia ormai in dirittura d’arrivo.

