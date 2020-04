Lazaro sul suo futuro: “Devo decidere cosa è meglio per me, il riscatto non mi preoccupa. Con Lukaku…”

Solo sei mesi con la maglia dell’Inter per Valentino Lazaro. L’esterno austriaco non ha convinto la dirigenza ed il mister Conte nella sua prima esperienza in nerazzurro e dunque nel mercato invernale è stato ceduto in prestito in Premier League al Newcastle.

Lazaro ha parlato ai microfoni di sport.oe24 del suo futuro: “Non mi devo preoccupare al momento. Il mio obiettivo principale era giocare di nuovo regolarmente. Ecco perché ho preso questa decisione e sono passato dall’Inter al Newcastle. Sì, indipendentemente dal fatto che ci sia l’opzione d’acquisto, ci sono diversi fattori. Quindi devo anche decidere e chiarire cosa voglio e cosa è giusto per me. Italiano? Lo sto imparando da solo, è bello conoscere cose nuove”.

Sui suoi ex compagni: “Ho ancora contatti con alcuni giocatori, in particolare con Lukaku, con cui sono molto amico. Purtroppo al momento c’è una brutta situazione a Milano. I giocatori dell’Inter sono ovviamente tutti a casa. Ci sono molti decessi in Italia ogni giorno, si può solo sperare che l’intero paese si riprenda il prima possibile”.



