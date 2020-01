Mercato – Sondaggio del Werder Brema per Lazaro: pista complicata, il giocatore dovrebbe restare

E’ vero che l’Inter – e i tifosi dell’Inter – non hanno ancora fatto in tempo ad amarlo come altri membri della rosa: ma è vero, pure, che in questo momento cedere Valentino Lazaro non rientra tra le priorità dei nerazzurri. Per molteplici ragioni: perché è giovane, perché è arrivato da poco, perché Conte ci sta lavorando, e perché il bilancio – comunque sia – non è da bocciatura. Intanto, però, c’è un’indiscrezione di Sky Sport DE che descrive un club tedesco – il Werder Brema – come intenzionato a riportare il giocatore in Germania.

Una pista che – per ammissione della stessa emittente – resta improbabile: sostanzialmente per i motivi sopra esposti, e poi perché è anzitutto lo stesso Lazaro a voler vivere sino in fondo la propria stagione con la maglia dell’Inter. Dopo sette anni passati, infatti, tra Austria e Germania, il calciatore rimarrebbe volentieri in Italia a giocarsi il titolo anziché muovere quello che – nella sua ottica – potrebbe rappresentare un passo indietro. Dettaglio non trascurabile: Lazaro è valutato 26 milioni. Probabile che l’Inter, in caso di offerte, ne possa chiedere sensibilmente di più: un deterrente più che efficace da sventolare agli acquirenti.

