CdS – È ancora Inter-Lazio per Kumbulla: le strategie delle due contendenti

Lo è sempre stato e continua ad esserlo: il duello di mercato tra Lazio ed Inter per Marash Kumbulla va avanti, nonostante nelle ultime settimane la pista che porta all’albanese si sia raffreddata per entrambe le compagini. Il Corriere dello Sport ha analizzato le strategie delle due squadre, contemplando anche le alternative.

In casa Lazio si sta pensando di proporre Lombardi come contropartita, più un conguaglio economico da più di venti milioni di euro; le alternative, però, non mancano: piacciono Koch del Friburgo e Kim Min-Jae, obiettivo anche del Tottenham. L’Inter, a sua volta, vaglia l’ipotesi Smalling, rientrato al Manchester United dopo l’annata alla Roma; per ora, i nerazzurri sono fermi ad offerte da 30 milioni più l’intero cartellino di Salcedo ed un Primavera.

