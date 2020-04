Le big d’Europa inseguono Meunier: anche l’Inter in corsa, ma in pole c’è il Tottenham

Thomas Meunier è tornato al centro dei radar dell’Inter. L’esterno belga, protagonista nelle ultime stagioni con il Paris Saint-Germain, sembrerebbe pronto a lasciare a parametro zero i parigini al termine di questo campionato. Tantissime le big che hanno scelto di muoversi per anticipare la concorrenza ed assicurarsi la firma del giocatore. Nerazzurri in corsa per l’esterno anche se, al momento, in pole position ci sarebbe il Tottenham.

A rivelare gli ultimi dettagli in merito al calciatore ci hanno pensato i tabloid inglesi. In particolare The Sun ha spostato sul gradino più alto del podio delle concorrenti proprio gli Spurs, alla ricerca di un nuovo titolare in fascia. Seguono, a stretto giro, il Borussia Dortmund – in vantaggio nelle scorse settimane per il giocatore – e le italiane Inter e Juventus, pronte a correre fino alla fine per il calciatore in uscita dal PSG. In realtà, diversi giorni fa proprio Thomas Meunier ha scelto di chiarire la situazione relativa al suo futuro, annunciando di voler continuare la sua avventura in Francia con i parigini. Gli aggiornamenti delle ultime ore però parlano di una pista ancor più calda, quella che spinge il calciatore verso il Tottenham.

