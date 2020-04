Le big di Premier sulle tracce di Coutinho: il Barcellona lo valuta 80 milioni!

Dopo l’acquisto per 120 milioni di euro nel gennaio del 2018 dal Liverpool, potrebbe essere già finita l’esperienza dell’ex Inter Philippe Coutinho con la maglia del Barcellona. Dopo sole 76 presenze in maglia Blaugrana, l’attaccante brasiliano in estate è dato per partente dopo il prestito di questa stagione al Bayern Monaco.

Coutinho – scrive il quotidiano britannico Evening Standard – è valutato dai catalani circa 80 milioni di euro, dopo le svalutazioni che riceveranno i giocatori a causa della crisi per il Covid-19. Il Bayern Monaco potrebbe riscattarlo per 120 milioni, ma i tedeschi hanno già fatto sapere di non voler spendere quella cifra. Quale sarà dunque il futuro di Coutinho? Il Barcellona sta provando ad inserirlo come contropartita con l’Inter nell’affare Lautaro, ma i nerazzurri al momento non accettano questo tipo di soluzione.

Il Tottenham si era già dimostrato interessato al suo profilo e – si legge – la Premier League potrebbe essere la giusta meta per il brasiliano.



