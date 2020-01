Libero – Infortunio Brozovic, Marotta chiede De Paul già per gennaio

I problemi non finisco mai in questa stagione per l’Inter: gli infortuni – davvero troppi – stanno condizionando in negativo la stagione del nerazzurri, soprattutto a centrocampo. Prima Sensi, poi Barella ed ora ancora l’instancabile Marcelo Brozovic. Per il croato fortunatamente è solo una distorsione alla caviglia che verrà monitorata ogni giorno, ma in sua assenza sono poche le alternative a disposizione dell’ex ct.

Allora Beppe Marotta – secondo quanto riporta Libero – ha bussato nuovamente in casa dell’Udinese per avere Rodrigo De Paul già da subito. Abbandonata la pista Vidal, con l’uscita di Vecino servirà un altro centrocampista ed il talento argentino sembra fare al caso dell’Inter. La richiesta però è sempre di 25 milioni. Sempre in attesa di Eriksen.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!