Dalla Francia – Tra Lille e Napoli spunta l’Inter: sondaggio per Victor Osimhen

Colpi affermati, ma anche acquisti in prospettiva, con uno sguardo mirato verso il futuro: sembra essere questa la strategia per il prossimo mercato in entrata dell’Inter. A tal proposito, la dirigenza nerazzurra sembra aver effettuato un sondaggio per il nigeriano Victor Osimhen, centravanti 21enne in uscita dal Lille; a riportarlo è il portale francese le10sport.com.

Osimhen, comunque, sarebbe ad un passo dall’approdo al Napoli di Rino Gattuso, nell’ambito della trattativa che dovrebbe includere anche il trasferimento all’ombra del Vesuvio di un altro giocatore del Lille, Gabriel Magalhaes, alternativa a German Pezzella. Sempre secondo le10sport.com, l’Inter avrebbe provato ad inserirsi offrendo una cifra vicina agli 80 milioni, ma il centravanti nigeriano avrebbe già scelto il Napoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!