L’Inter ha deciso, vuole Sanchez anche in Europa: Marotta pronto a trattare con lo United. E spunta una penale

E’ uno dei calciatori più in forma dell’Inter e sul suo futuro ci sono voci sempre più insistenti. Alexis Sanchez ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri e soprattutto avrebbe convinto la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’idea di Marotta è quella di averlo a disposizione anche per l’Europa League e sarebbe disposto a mettere in atto un piano particolare con il Manchester United.

Il club di Suning vorrebbe inserire una sorta di penale da pagare in caso di sfida in finale contro i Reds. Le due squadre si trovano nella parte opposta del tabellone e potranno trovarsi l’una difronte all’altra solo all’ultimo atto della competizione. In ogni caso, questa sarebbe soltanto una delle mosse per prendere tempo in vista del riscatto a titolo definito. Antonio Conte vuole Sanchez anche in Europa e l’Inter si prepara alla strategia vincente per trattenerlo a Milano.

