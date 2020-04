L’Inter segue Urzi del Banfield. La confessione: “Richieste da tante squadre italiane”

Nel corso di una diretta Instagram con TNT Sports, l’attaccante del Banfield Agustin Urzi ha parlato del suo futuro, citando anche l’Inter tra i club che avrebbero scelto di farsi avanti per anticipare la concorrenza e fiondarsi sul classe 2000, tra i giovani più promettenti del calcio mondiale.

“Mi hanno contattato Boca Juniors, Racing, Inter, River Plate, Roma, Benfica, Atletico Madrid – racconta Urzi su Instagram – e non so quali altre squadre. Probabilmente anche la Fiorentina, perché la maggior parte dei club erano italiani. Mi piacerebbe giocare in Premier League, guardo spesso il Manchester City. Il miglior tecnico dell’Argentina? Marcelo Gallardo. Al River ha una squadra molto forte ed anche lo stesso allenatore è bravo. Un giorno, perché no, mi piacerebbe giocare lì”. Questo il retroscena raccontato da Agustin Urzi, attaccante del Banfield pronto ad esplodere di fronte al grande calcio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!