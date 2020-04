L’Inter torna in corsa per Pellegrini: congelata la trattativa per il rinnovo con la Roma

Riflessioni in corso, tra il rinnovo e l’addio. Secondo quanto riportato infatti da Calciomercato.com, Inter e Juventus sarebbero ancora in corsa per Lorenzo Pellegrini. Il gioiello della Roma, accostato ai colori interisti la scorsa estate, sarebbe ancora in attesa di poter firmare il nuovo contratto con i giallorossi. L’accordo attuale lo lega al club della capitale fino al 2022, per questo sia i nerazzurri che i bianconeri continuano a monitorare la situazione pianificando un possibile assalto.

In caso di mancato rinnovo infatti, per Pellegrini resterebbe in vigore la clausola rescissoria da 30 milioni di euro esercitabile tra l’1 ed il 31 luglio. Il calciatore piace sia alla dirigenza interista, stoppata nell’estate del 2019 dalla volontà del club di confermarsi con la maglia della Roma, sia alla Juventus, stregata dalle doti del calciatore. Nei giorni scorsi anche il Paris Saint-Germain ha scelto di farsi avanti per il centrocampista, ma il mancato rinnovo con i giallorossi rischierebbe di riscaldare ulteriormente il mercato.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!