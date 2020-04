Lipsia, il CEO allontana le voci di mercato su Werner: “Nessun contatto con Bayern e Liverpool”

Nessuna voce di mercato confermata, in attesa dell’asta pronta a scatenarsi la prossima estate. Timo Werner fa i conti con i rumors relativi ad un suo possibile addio al Lipsia, club dove è riuscito a mettersi in mostra negli ultimi anni. In Germania però il CEO del club, Oliver Mintzlaff, ha scelto di allontanare gli interrogativi relativi a due possibili destinazioni dell’attaccante, finito anche nel mirino dell’Inter.

“In realtà – confida Mintzlaff a General-Anzeiger – non abbiamo avuto nessun contatto con il Bayern Monaco né con il Liverpool di Klopp. Siamo felici di essere riusciti ad estendere il suo contratto fino al 2023 e siamo convinti del fatto che il Lipsia sia ancora un’ottima realtà per Timo”. Questo il punto della situazione tracciato dal CEO del Lipsia in merito alla situazione di Timo Werner. Anche l’Inter insegue il giocatore e le ultime voci di mercato lo pongono al centro delle prossime trattative estive europee.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!