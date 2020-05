MD – Il Lipsia piomba su Todibo: il difensore esce definitivamente dalla trattativa per Lautaro?

Nelle ultime settimane, era stato preso in considerazione come uno degli indiziati ad essere inserito come contropartita nella trattativa del Barcellona per Lautaro Martinez. Jean-Clair Todibo, invece, di ritorno dallo Schalke 04, sembra destinato a non passare per l’Italia, facendo dietrofront verso la Germania: come riportato dal Mundo Deportivo, lo vuole il Lipsia, altra compagine legata al mercato nerazzurro.

Il Lipsia, infatti, non fa i conti solo sulla probabile uscita di lusso di Timo Werner, ma si concentra anche sul mercato in entrata; il difensore francese sarebbe l’ideale per sostituire il connazionale Upamecano, destinato ad un top club europeo. Tornando sul fronte Barcellona-Milano, invece, Todibo, seppur proposto più volte dai blaugrana, non sembra mai essere stato nei pensieri della dirigenza nerazzurra.

L’Inter continua a chiedere il versamento della clausola rescissoria per il Toro, con uno sconto che potrebbe essere concesso solo a determinate condizioni: una di queste, ad esempio, è quella dell’inserimento di Arthur come contropartita. Al momento, però, i nomi più vicini alla Beneamata su questo fronte sono quelli di Semedo ed Emerson Royal, validi inserimenti sulle fasce.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!