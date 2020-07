GdS – Lotito si “accontenta” di 80 milioni per Milinkovic-Savic: Inter e Juve alla finestra

È in arrivo una rivoluzione in casa Lazio? Apparentemente, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Claudio Lotito potrebbe voler ricostruire la compagine biancoceleste sul mercato, grazie ad una cessione decisamente ricca: si tratta di un possibile addio di Milinkovic-Savic, che piace non solo in Italia, ma anche all’estero. Su di lui hanno messo gli occhi sia Inter e Juve che PSG, Manchester United, Chelsea e Real Madrid.

L’intenzione del presidente della Lazio sarebbe, appunto, quella di rifondare da zero, partendo da una cessione importante; Lotito potrebbe accontentarsi anche di 80 milioni per il fuoriclasse serbo, anche se partirà da una richiesta indubbiamente più elevata. Sicuramente, saranno importanti le opinioni degli addetti ai lavori a lui più vicini, come chi cura la sua immagine (Francesco Facchinetti) o chi, eventualmente, lo convoca in Nazionale.

Quest’ultimo è il CT della Serbia Tumbakovic, il quale gli consiglia di cambiare aria: “Cambia squadra e firma per un top club, a Roma hai già fatto il massimo“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!