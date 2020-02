Louwagie (d.g. Gent): “Vogliamo tenere Jonathan David, abbiamo già rifiutato un’offerta record. Per lui 25 milioni non bastano”

Jonathan David è ormai finito nel mirino di moltissimi top club europei, tra cui l’Inter. L’attaccante brasiliano classe 2000 si è reso fin’ora protagonista di una grandissima stagione con la maglia del Gent, nel corso della quale ha collezionato già 20 gol tra campionato ed Europa League. Per allontanare le voci di un suo addio e spingere il prezzo al rialzo si è però esposto Michel Louwagie, d.g. della squadra belga, come riportato da calciomercato.com. Queste le sue parole:

“A gennaio c’era un’offerta record sul tavolo, ma l’abbiamo rifiutata. Il nostro obiettivo è quello di tenere insieme questa squadra, anche dopo l’estate. Abbiamo prorogato il contratto di David fino al 2023 per una buona ragione. Non lasceremo andare un giocatore come lui per 25 milioni”.

