Il Manchester City chiude per Aké: si raffredda la pista legata a Skriniar?

Milan Skriniar è uno dei volti più in bilico in vista della prossima stagione, con la concreta possibilità che possa lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. Una delle compagini che più si era interessata allo slovacco ex Sampdoria, però, il Manchester City, ha concluso l’operazione per portare alla corte di Guardiola Nathan Aké, con un passato anche al Chelsea.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, i Citizens avrebbero versato una cifra vicina ai 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore olandese. Visto il ruolo ricoperto in campo (il medesimo di Skriniar) ed il corposo investimento, è probabile che il Manchester City abbia abbandonato la pista legata al difensore dell’Inter.

