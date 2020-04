Marca – Barcellona, Griezmann non si muove: resta in blaugrana nonostante la concorrenza

Nei giorni scorsi i rumors di mercato, legati soprattutto ai nerazzurri, lo hanno visto allontanarsi dal mondo blaugrana. Solo apparenza per Antoine Griezmann perché, come riportato da Marca, il francese non lascerà il Barcellona. Anzi, l’ex Atletico Madrid si è detto già pronto a competere con gli eventuali rinforzi in arrivo tra i catalani, evidenziando la sua volontà di giocarsi le proprie carte in Spagna.

Nonostante l’abbondanza nel reparto avanzato del Barcellona, considerando soprattutto il prossimo mercato disegnato dai blaugrana, i catalani non sembrano pronti a lasciar partire Antoine Griezmann ma, anzi, nei giorni scorsi ricchi di rumors hanno anche deciso di contattarlo per ricordargli la grande fiducia riposta nei suoi confronti. Con Lautaro e Neymar priorità della prossima estate, al momento il Barcellona vanta in attacco Messi, Suarez, Dembele, Braithwaite, Ansu Fati e lo stesso Griezmann. Porte chiuse in merito ad una sua possibile partenza dai blaugrana: il francese non si muove ma vuol conquistare ancor più fama al Camp Nou, contribuendo con gol e prestazioni ai successi del Barça.

