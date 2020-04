Marca tuona: “Lautaro vuole il Barcellona ed è disposto a chiedere la cessione all’Inter”

Obiettivo primario del Barcellona e vera e propria priorità, considerando anche le difficoltà per l’assalto a Neymar. I blaugrana accelerano per Lautaro Martinez, accerchiato dal pressing dei catalani ma ancora promesso sposo dell’Inter. L’edizione online di Marca però ha scelto di far vacillare le sicurezze della Beneamata, pronta a contare ancora sul Toro per il suo futuro. L’addio, secondo il quotidiano spagnolo, sembra sempre più vicino.

“Un fattore fondamentale è la volontà dell’argentino, e Lautaro vuole andare al Camp Nou. O almeno, è quello che ha comunicato al Barcellona”. Sceglie queste parole Marca per analizzare la situazione legata al Toro che, secondo gli spagnoli, “è disposto a chiedere la cessione al club interista perché sa che la prossima estate sarà il momento giusto per lasciare l’Inter: le offerte sono buone e pensa che dovrà sfruttarle”. Serviranno però 111 milioni per prelevare l’attaccante ed accompagnarlo verso l’aereo con direzione Barcellona. Tutto ancora da scrivere il futuro di Lautaro che, intanto, conserva il silenzio in merito ai rumors di mercato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/