Marca – Vidal-Inter, per il Barcellona il capitolo è chiuso. Il cileno porta gol nel calcio di Setién

E’ stato seguito a lungo soprattutto da Antonio Conte che aveva di nuovo il desiderio di allenarlo dopo i tempi della Juventus: Arturo Vidal è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter per il mercato di gennaio. I nerazzurri hanno provato a portarlo a Milano in tutti i modi ma dopo l’esonero di Ernesto Valverde la pista si è notevolmente raffreddata con il club interista che ha virato poi su Christian Eriksen.

Il capitolo dunque – secondo Marca – sembra ufficialmente chiuso: i blaugrana non hanno alcuna intenzione ora di vendere il proprio centrocampista nonostante le caratteristiche del cileno non si sposino perfettamente con il calcio del nuovo tecnico Setién. Vidal può portare però gol e fisico, il Barcellona non se ne priverà.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!