Marusic allontana Meunier dal PSG: Leonardo a caccia di rinforzi in fascia

Due nomi per la fascia ed un futuro lontano dal Paris Saint-Germain. Thomas Meunier fa i conti con la speranza di un rinnovo di contratto con i parigini che fatica ad arrivare ma anzi, come riportato in Francia, la situazione sembra complicarsi ulteriormente per il belga. Secondo quanto riportato da L’Equipe infatti, Leonardo sarebbe al lavoro per portare in Francia non uno ma ben due terzini, pescando anche dal campionato italiano.

Si tratta infatti di Hamari Traoré, classe ’92 del Rennes, e Adam Marusic, protagonista con la Lazio di Simone Inzaghi in Serie A. Il dirigente ex Milan avrebbe anche avviato i contatti per portare a Parigi l’esterno maliano mentre, nel caso del biancoceleste, sarà necessario trattare con il presidente Claudio Lotito. 15 milioni sul piatto per Marusic, cifra importante soprattutto in vista della crisi che si appresta a colpire il prossimo mercato calcistico. Il numero uno della Lazio spera di trattenere il terzino ma il PSG è pronto a fare sul serio per il giocatore. Conferme che spengono le speranze di un futuro a Parigi per Thomas Meunier: Inter, Juventus e diverse big europee seguono il belga, destinato a lasciare la Ligue 1 per una nuova esperienza lontano dal Parco dei Principi.

