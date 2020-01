MD – Aubameyang è il prescelto per l’attacco del Barcellona, c’è la rinuncia a Lautaro?

Il Barcellona deve intervenire sul mercato già a gennaio: l’infortunio di Luis Suarez – che resterà fuori a lungo – ha complicato i pieni del club che ora è costretto ad acquistare un attaccante. Le voci dell’interesse dei balugrana per il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez erano insistenti, soprattutto dopo l’ok di Lionel Messi, suo compagno di Nazionale.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo però, in pole ora c’è Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante dell’Arsenal è il prescelto dal neo allenatore Setién per sostituire Il Pistolero, facendo dunque tirare un sospiro di sollievo al club nerazzurro che si vedeva minacciato dall’interesse del Barcellona per il Toro. Il costo del cartellino di Lautaro ha sicuramente inficiato nella scelta, visti i 111 milioni di euro di clausola rescissoria. Secondo il quotidiano spagnolo però ci sono anche altre due alternative: Fernando Llorente ed Olivier Giroud. Due profili più economici e tatticamente diversi ma mentre lo spagnolo può già lasciare il Napoli, l’attaccante francese ha già un accordo con l’Inter che difficilmente non rispetterà.



