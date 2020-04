MD – Inter, il Barcellona cerca sconti per Lautaro: troppi i 111 milioni di clausola

Operazione: convincere l’Inter ad abbassare le richieste. Questa la nuova missione del Barcellona, sempre in corsa per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato infatti da Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe al lavoro per provare a convincere i nerazzurri a ridurre le richieste economiche per il Toro argentino, finito nel mirino di Messi ed applaudito anche dall’allenatore Quique Setién. Il tecnico non si nasconde e nella giornata di ieri è uscito allo scoperto. “Lautaro o Neymar? Piacciono entrambi”, come a non voler chiudere le porte per i due top class.

Troppi, secondo il Barcellona, i 111 milioni fissati dall’Inter come clausola rescissoria dell’attaccante blaugrana. I catalani puntano infatti a ridurre la cifra per l’acquisto del giocatore inserendo nell’affare diverse contropartite che possano far gola ai nerazzurri, da Vidal a Rakitic passando per la tentazione Griezmann. L’Inter infatti, come sottolineato dal quotidiano spagnolo, non ha nessuna necessità di far cassa – a differenza proprio del Barcellona, in bilico in termini di spese – e per questo, secondo il giornale, sembrerebbe più facile riuscire ad addolcire l’affare. Tanto lavoro ancora per i blaugrana, pronti a scattare per Lautaro Martinez: il Toro intanto non si pronuncia ma osserva i catalani ormai pronti a far follie per portarlo al Camp Nou.

