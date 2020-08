MD – Inter, Lautaro è nella testa di Ronald Koeman: a settembre nuova offensiva del Barcellona

L’Inter in queste ore deve affrontare il nodo allenatore. Le incertezze che ruotano intorno ad Antonio Conte sono diverse e martedì sarà il giorno della verità. Nel frattempo, dal mercato sono sempre più insistenti le voci che rimbalzano dalla Spagna circa l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace da ormai tanto tempo agli spagnoli, che continuano a seguirne gli sviluppi.

Come riportato dal Mundo Deportivo, è ancora il Toro in cima alla lista come erede di Luis Suarez. Il Barça non si trova in una situazione economica rosea, ma un investimento nel reparto avanzato verrà fatto e Lautaro ha le caratteristiche ideali. L’Inter continua a chiedere cifre importanti a tre zeri, ma gli spagnoli puntano ad inserire un paio di giocatori per abbassare le richieste. Nel frattempo sono stati valutati altri profili, come quello di Depay, ma il nuovo tecnico Ronald Koeman considera il centravanti di Conte l’obiettivo numero uno e farà di tutto per portarlo in rosa già dal prossimo settembre.

