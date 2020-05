MD – Lautaro unica priorità: Barcellona fiducioso, con o senza contropartite

Lautaro priorità assoluta, con Neymar sempre più in ombra. I movimenti di mercato del Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, si spostano sempre più verso la realtà dell’Inter. L’obiettivo al centro dei pensieri blaugrana, oltre alla tutela della salute in ottica Coronavirus e ripresa, resta la necessità di comprare un numero nove che possa reggere il peso dell’attacco dei catalani. Quello del Toro è il primo nome in lista, quello più caldo, ed il quotidiano spagnolo sottolinea la possibilità di acquistarlo puntando soprattutto sulle contropartite.

L’Inter al momento non sembra disposta a scendere a patti ma, nel caso, ha intenzione di essere lei a dettare la linea eventuale per una trattativa. Griezmann e Vidal con 90 milioni di euro sono sembrati una pretesa eccessiva per il Barcellona che continua a lavorare al pupillo Lautaro. Il nuovo mercato post emergenza imporrà ai club di muoversi soprattutto attraverso gli scambi e le cifre astronomiche necessarie per Neymar sembrano spingere la dirigenza del Barça esclusivamente verso il Toro.

L’idea del Barcellona è quella di andare a rinforzare la rosa di Setién puntando su trattative con quei club che vivono la stessa situazione dei catalani. L’Inter però non molla Lautaro Martinez: servirà pareggiare le pretese dei nerazzurri per lasciarlo partire. E, in quest’ottica, la fiducia da parte dei catalani per l’affare sembra sempre più affievolirsi.

