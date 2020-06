Mercato – Arteta prova a spegnere le voci: “Aubameyang è felice a Londra, credo che rimarrà qui”

Il mercato dell’Inter è legato soprattutto al futuro di Lautaro Martinez. A tenere banco, infatti, c’è la questione attaccanti e sarà fondamentale capire il destino dell’argentino. Gli uomini di mercato nerazzurri, nel frattempo, si guardano intorno e i nomi che riguardano il reparto offensivo sono diversi. Tra questi c’è sicuramente Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti dell’Arsenal seguito anche dal Barcellona. Proprio ieri aveva parlato del suo rinnovo di contratto ed ora a fare chiarezza ci ha pensato direttamente Mikel Arteta. Il tecnico dei Gunners, intervistato dall’emittente inglese BBC, è sembrato ottimista circa la permanenza del suo bomber a Londra.

Queste le parole di Arteta: “Aubameyang ha bisogno di sentirsi apprezzato, deve sentire che appartiene a noi e che non vogliamo perderlo. Al momento sono estremamente felice di come si è comportato. Ho un ottimo rapporto con lui e possiamo discutere un sacco di cose faccia a faccia. Per quanto ne so, penso che sia molto felice all’Arsenal”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!