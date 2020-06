L’Atletico Madrid insidia l’Inter per Arambarri: Simeone punta il nuovo Gabi

In lui vedono il nuovo Gabi, scrive Mundo Deportivo. Classe ’95, uruguaiano, passato tra Boston River in Uruguay, un’esperienza al Bordeaux in Francia, e ora al Getafe in Spagna. Mauro Arambarri potrebbe essere il prossimo acquisto dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros, da quando nella stagione 2017-18 l’ex capitano Gabi ha finito la sua carriera, sono alla ricerca di un centrocampista di equilibrio, che metta ordine in mezzo al campo. Il Cholo lo vedrebbe bene nel suo centrocampo fisico. A 24 anni, sarebbe quindi giunto il momento di passare in una grande squadra come l’Atletico Madrid. Simeone infatti vedrebbe in lui una sua copia da giocatore, molta corsa e fisico, al servizio della squadra.

Il giornale spagnolo ricorda poi come sulle tracce del giocatore uruguaiano siano ancora attente sia il Monaco che l’Inter. I nerazzurri infatti monitorano la situazione, nel caso ci fosse una possibilità di andare a trattare per il centrocampista. Il prezzo per il giocatore sarebbe intorno ai 25 milioni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!