Mercato – Barcellona, non solo Vidal: giorni decisivi anche per altre due cessioni

Sarà una finestra di mercato molto intensa quella di gennaio per il Barcellona, anche se – questa volta – sarà il club spagnolo dovrà fare i conti con le cessioni. Sono tanti infatti i calciatori blaugrana pronti a lasciare Barcellona: su tutti Arturo Vidal nel mirino dell’Inter.

Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport infatti, la società spagnola in questi giorni dovrà decidere sul futuro del cileno in ottica nerazzurra ma non solo: anche Todibo e Dembelé sono pronti a lasciare Barcellona. Il mercato entra nel vivo e nei prossimi giorni qualcosa si muoverà.

