Mercato – Braccio di ferro Tottenham-Inter per Eriksen, chi cederà? Trattativa non a rischio

Non si sblocca ancora l’affare Christian Eriksen: il ping-pong tra Milano e Londra in questi giorni si è fatto molto più insistente per cercare di trovare una soluzione che – però – fino ad oggi non è arrivata. I viaggi dell’agente Schoots, degli intermediari ed anche del ds Piero Ausilio non hanno portano a nessuno sbocco, la situazione è rimasta invariata rispetto al primo giorno: il Tottenham chiede 20 milioni di euro.

Come riporta Sky Sport infatti stiamo assistendo ad un vero e proprio braccio di ferro, con l’Inter che è arrivata ad offrire un massimo di circa 15 milioni di euro e gli Spurs ne chiedono 5 in più. Al momento nessuno delle due parti ha ancora ceduto, ma per il bene dell’affare una delle due dovrà farlo. Il rischio che la trattativa salti però è da escludere, almeno secondo l’emittente televisiva, nonostante la rigidità del Tottenham.



