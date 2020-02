Mercato – Castagne-Inter, decisivi i rapporti tra i due club. Il belga perfetto per Conte

Le parole di Timothy Castagne di ieri hanno fatto molto rumore. Quando un giocatore parla così esplicitamente di un club – nel caso specifico l’Inter – si inizia subito a studiare la fattibilità dell’affare. Nello spettacolare 4-1 dell’Atalanta sul Valencia l’esterno belga non è stato tra i protagonisti e la voglia di cambiare aria c’è tutta.

Come riporta Calciomercato.com infatti, gli ottimi rapporti tra le famiglie Zhang e Percassi sono sicuramente dei motivi in più per credere nella trattativa, ma non solo: nel 3-5-2 di Antonio Conte Castagne sulla destra agirebbe perfettamente, alternandosi con Candreva comunque alla soglia dei 32 anni. Il contratto con il club bergamasco è in scadenza nel 2021 e – nonostante si sia iniziato a parlare di rinnovo – il costo del giocatore (acquistato per 6,5 milioni) non sarà alto. L’Inter ci pensa e ci penserà soprattutto in estate.



