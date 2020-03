Mercato – Chong non convinto del prestito dopo la firma con l’Inter. Intanto lo United si muove

Può essere il primo colpo dell’Inter per la stagione 2020/2021: il talento classe 1999 del Manchester United Tahit Chong si libererà a parametro zero questa estate ed i nerazzurri si sono mossi con largo anticipo per portarlo a Milano già a giugno. L’olandese sarebbe poi girato in prestito per la prossima stagione ad un altro club di Serie A per permettergli di fare esperienza e giocare.

Come riporta Fabrizio Romano Chong non sarebbe però molto convinto di questa soluzione ed ecco il motivo per il quale non ha ancora firmato con l’Inter. Il Manchester United intanto si muove e venerdì gli ha riferito di essere pronto ad offrirgli un nuovo contratto: se il giocatore non sceglierà i nerazzurri sul piatto c’è un contratto fino al 2025.



