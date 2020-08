Conferme anche dalla Germania, Lazaro in prestito dall’Inter al Borussia Mönchengladbach

Si era parlato di Premier League o anche di possibili altre mete. Per Valentino Lazaro, esterno austriaco acquistato la scorsa estate dall’Inter, è arrivata la conferma del prestito con diritto di riscatto al Borussia Mönchengladbach. La notizia arriva direttamente dalla Germania, come riporta anche Sky De. “Max Eberl e io scegliamo sempre i giocatori insieme. Quando alziamo le braccia e esultiamo, sappiamo: è stata una partita. È stato il caso di Hannes Wolf e Valentino Lazaro”. Queste le parole dell’allenatore dei tedeschi Marco Rose.

L’Inter quindi piazza uno dei primi esuberi in rosa. Il giovane laterale è uscito presto dai radar di mister Conte, che lo scorso anno ha caldeggiato il suo arrivo per poi lasciare il giocatore spesso in panchina, per delle evidenti lacune tattiche, non colmate. Dopo il prestito al Newcastle da gennaio, Lazaro ha trovato quindi una nuova sistemazione tornando in Germania, da dove i nerazzurri lo avevano acquistato.

