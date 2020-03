Mercato – Coutinho, addio al Barcellona? Griezmann sembra confermarlo

Se il calcio giocato è fermo da ormai due settimane, il mercato – dall’altro lato – va avanti e tutti i club continuano a lavorare pensando alla prossima stagione. In particolare il Barcellona è la società più attiva al momento: i Blaugrana vogliono rivoluzione il reparto offensivo ed hanno messo gli occhi su Lautaro.

L’Inter non molla la presa ed ha già rifiutato un’offerta per il Toro. Il club catalano si guarda intorno anche per le uscite ed il maggiore indiziato è l’ex nerazzurro Philippe Coutinho, acquistato solo tre anni fa dal Liverpool per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Il brasiliano è ad un passo dall’addio e – come riporta il Sun – la notizia sarebbe stata confermata dal suo compagno di squadra Antoine Griezmann.

L’attaccante francese infatti ha risposto ai suoi tifosi sulla prossima stagione, dichiarando di “voler indossare la maglia numero 7”. Un ulteriore segnale per l’addio di Coutinho dalla Spagna.



