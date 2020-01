Mercato – Gabigol resta al Flamengo, tutte le cifre dell’affare

E’ dunque terminata ufficialmente l’avventura di Gabigol con la maglia dell’Inter, caratterizzata più da tormentoni di mercato che da vere e proprie giocate. L’attaccante non si è mai ambientato davvero a Milano e ha così deciso di tornare a giocare nel suo Brasile dove con la maglia del Flamengo è stato il vero protagonista della stagione.

I grandi numeri dell’ex interista hanno convinto la società rubonegra ad acquistare Gabigol a titolo definitivo dopo più di qualche settimana di tira e molla. Alla fine l’Inter incassa – come riportato da Tuttomercatoweb.com – 16,5 milioni di euro più il 10% della futura rivendita. Al giocatore invece andranno 3,6 milioni di euro all’anno per un contratto fino al 2024. Continua l’esperienza in Brasile per il Pallone D’Oro sudamericano.



