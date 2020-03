Mercato – Giroud felice al Chelsea, ora il rinnovo è vicino. L’Inter non molla

E’ stato uno degli obiettivi per l’attacco nel mercato invernale dell’Inter: Olivier Giroud è stato davvero ad un passo dal vestire la maglietta nerazzurra a gennaio. L’attaccante francese – ai margini del progetto del Chelsea – voleva provare una nuova esperienza e soprattutto trovare più spazio in vista dell’Europeo che si svolgerà questa estate.

La pista milanese era sicuramente la più calda nonostante un tentativo finale della Lazio ma l’operazione non si è conclusa. Giroud è rimasto al Chelsea dove – complice l’infortunio di Abraham – ha trovato campo e sorriso. Come riporta il Daily Mail infatti il francese è ora felice ai Blues ed ha messo nel mirino il rinnovo. L’Inter comunque non molla per portare Giroud a zero a Milano ma ora la strada è in salita.



