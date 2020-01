Mercato – Giroud non si muove dal Chelsea: Marina Granovskaia ha deciso

Nonostante un accordo raggiunto tra le parti nei giorni scorsi, Olivier Giroud non vestirà la maglia dell’Inter in questa stagione. L’attaccante francese è stato a lungo corteggiato dalla dirigenza nerazzurra per poi concludersi con un nulla di fatto. Nelle ultime ore è stato importante anche l’inserimento della Lazio (nella mattinata Tare è volato a Londra) ma il giocatore non lascerà Londra.

Secondo Nicolò Schira infatti la numero 1 del Chelsea Marina Granovskaia ha deciso che non lascerà andare il giocatore. Dopo infatti alcune voci che parlavano di un Giroud assente nell’allenamento odierno, dall’Inghilterra è arrivata una pronta smentita.



