Mercato – Gnonto allo Zurigo e la training compensation: l’Inter guadagna solo 200 mila euro

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio di Willy Gnonto dall’Inter. Il piccolo gioiello classe 2003 di scuola nerazzurra ha lasciato Milano per iniziare una nuova avventura in un altro campionato, quello svizzero, con la maglia dello Zurigo.

Dietro la scelta – si legge su Calciomercato.com – del giocatore c’è solo una motivazione economica. Come sappiamo infatti in Italia i calciatori non possono sottoscrivere un contratto da professionisti e dunque Gnonto ha scelta di svincolarsi dall’Inter con una training compensation di “solo” 200 mila euro. Una scelta molto particolare che ha lasciato interdetti i nerazzurri vista la grande fiducia che hanno riposto nel ragazzo.



